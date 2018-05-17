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«Вестник Банка России» — содержит нормативные акты и оперативную информацию Банка России, статистику торгов по валюте и государственным ценным бумагам, аналитические статьи экспертов Банка России.

«Статистический бюллетень Банка России» — публикуются данные, отражающие важнейшие аспекты денежно-кредитной политики РФ и сводные показатели деятельности российских банков. Издание выходит на русском и английском языках.