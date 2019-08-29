МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром в рамках коррекции после роста днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.44 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,63%, до 59,56 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,41%, до 55,55 доллара за баррель.

В четверг на рынке нефти отмечается фиксация прибыли инвесторами после того, как в среду в ходе торгов рост цен на сырье достигал 2-3% на фоне статистики по его запасам в США. Так, минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране за минувшую неделю упали на 10 миллионов баррелей. При этом аналитики ожидали намного менее сильного падения — примерно на 2 миллиона баррелей.

Определенное давление на настроения инвесторов в четверг оказывают сохраняющиеся торговые опасения. В среду власти США документально оформили повышение пошлин на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов в год не на 10%, а на 15% с 1 сентября и 15 декабря — документ опубликован в Федеральном реестре.

"Разногласия в мировой торговле продолжат оказывать давление на рынок нефти, ограничивая рост цен на сырье", — сказал агентству Блумберг аналитик по сырьевому рынку Samsung Futures Inc. Ким Квангра (Kim Kwangrae).