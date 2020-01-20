МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота слабо колеблется в понедельник вечером на фоне отсутствия экономических рисков и сниженных объемов торгов из-за национального праздника в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.30 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,15 доллара, или на 0,01%, до 1560,45 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель снижался. Мартовский фьючерс на серебро оставался стабильным на уровне предыдущего закрытия в 18,073 доллара за унцию.

Объем торгов остается сниженным ввиду национального праздника США, Дня Мартина Лютера Кинга. Отсутствие торгов на американской бирже оказывает давление на котировки золота.

Негативное влияние на спрос на золото, которое традиционно считается надежным металлом, оказывает снижение торговых рисков после подписания первой части торгового соглашения США и Китая, которое состоялось на прошлой неделе.

Китай согласился в ближайшие два года увеличить закупки ряда американских товаров и услуг на 200 миллиардов долларов. США рассчитывают привести "дисбаланс" в торговле со страной, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" знаменателю. Кроме того, Китай пообещал повысить защиту в области авторских прав и расширить доступ на свой рынок.

При этом, по мнению аналитика Commerzbank Ойгена Вайнберга, чье мнение приводит агентство Рейтер, спрос на золото будет расти за счет сохранения политической неопределенности, вероятной волатильности рынка акций и низких процентных ставок в долгосрочной перспективе.