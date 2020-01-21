МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Золото дешевеет после того, как ранее во вторник стоимость драгметалла обновила максимум за две недели из-за опасений распространения нового типа коронавируса в Китае, которое поддержало спрос на надежные активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.21 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 4,55 доллара, или на 0,29%, до 1555,85 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 1,72%, до 17,762 доллара за унцию.

Инвесторы фиксируют прибыль после того, как стоимость золота поднялась до двухнедельного максимума в ходе торгов вторника. Спрос на золото резко увеличился на опасениях вокруг распространения вызывающего пневмонию нового типа коронавируса в Китае. Трейдеры оказались обеспокоены риском эпидемии, которая может негативно отразиться на экономике в целом.

"Обеспокоенность заражением в Китае стала спусковым механизмом для золота, но у нас нет убедительных доказательств того, что вирус может перерасти в эпидемию", — приводит агентство Рейтер слова аналитика брокерской компании Oanda Крэга Эрлама, который также отметил, что некоторые инвесторы фиксируют прибыль после скачка цены в начале торговой сессии.

А по мнению специалиста Oanda Джеффри Хейли, которое также приводит агентство, стоимость золота может подняться до 1600 долларов за унцию только в случае эпидемии, которая обретет региональный характер.