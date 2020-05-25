МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Курс рубля днем символически укрепляется к доллару и евро на поддержке нефти Brent, стоимость которой закрепилась выше 35 долларов за баррель, следует из динамики торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.36 мск понедельника снижается на 2 копейки, до 71,62 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 78,06 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,2%, до 35,2 доллара за баррель.

РУБЛЬ СТАБИЛЕН

Курс рубля в понедельник слабо укрепляется к доллару и евро на фоне отсутствия сильных драйверов. Пока рубль поддерживают цены на нефть, которые стабилизировались в районе 35 долларов за баррель марки Brent.

"Нефть вернулась выше психологической отметки 35 долларов за баррель в связи с отсутствием развития конфликта между Китаем и США из-за Гонконга, а также в целом позитивных данных по количеству вновь заболевших коронавирусом. Ожидания второй волны эпидемии уходят все дальше на задний план", — отмечает Валерий Емельянов из "Фридом Финанс".

"В этих условиях мы закладываем в течение дня колебания Brent между отметками 34,5-35,5 доллара за баррель. Ожидаем роста волатильности не раньше вечера вторника, когда возобновятся торги в США. Влияние на котировки окажут данные по индексу доверия американских потребителей и продажам новых домов в Штатах", — добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

Олег Кочетков из МТС Банка отмечает, что в США выходной день, из-за этого торговая активность на российском валютном рынке снижена. С его точки зрения, рубль проведет день в районе 71,5 рубля за доллар.

На текущей неделе аналитики БКС ожидают, что курс доллара будет находиться в коридоре 72-74 рубля, то есть около тех же уровней, что и в последние 2-3 недели.

"Согласно нашему прогнозу, в 2020 году средний курс рубля составит 73,4 рубля за доллар, а к концу года российская валюта может укрепиться до 70-72 рублей за доллар вслед за прогнозируемым нами увеличением цен на нефть до 40 долларов за баррель", — прогнозируют аналитики БКС.

Эксперты из компании "Сбербанк КИБ" Юрий Попов и Николай Минко отмечают, что в понедельник рубль получил передышку. "Сегодня ожидается боковой тренд, так как в США и Великобритании нерабочий день", — добавляют они.

Сегодня и в четверг компании выплачивают основные майские налоги, но их пониженный объем означает, что поддержка для рубля со стороны экспортных продаж может начать ослабевать, отмечает Дмитрий Полевой из РФПИ.

"Поэтому на этой неделе рубль может сохранить высокую чувствительность к внешнему фону, а там и рисков, и неопределенности предостаточно… Поддержка рубля может сохраниться от цен на нефть, если они не возобновят снижение. Сегодня не исключаем колебания курса рубля в диапазоне 71,5-72 рубля за доллар", — добавляет он.