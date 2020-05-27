МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром снижаются на фоне неопределенности в сроках восстановления спроса, свидетельствую данные торгов.

По состоянию на 7.54 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,17%, до 36,11 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,32%, до 34,24 доллара за баррель.

Давление на котировки оказывают опасения относительно того, как быстро восстановится спрос на топливо, даже несмотря на то, что во многих странах ослабевают карантинные ограничения.

"По предварительным оценкам, спрос на бензин снизился на 30% по сравнению с прошлым годом, поскольку люди предпочитают оставаться близко к дому", — отмечают аналитики ANZ Research, чье мнение приводит агентство Рейтер.

На рынках также присутствуют опасения по поводу ухудшения отношений США и КНР. Американский президент Дональд Трамп заявил во вторник, что готовится объявить о мерах, которые США планируют принять в адрес Китая в ответ на действия властей КНР в отношении Гонконга, но не сообщил никаких подробностей.