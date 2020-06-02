МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром растут в надежде на продление существующих ограничений добычи нефти ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.49 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,86% — до 38,65 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,56% — до 35,64 доллара за баррель.

Внимание трейдеров сосредоточено на предстоящем заседании ОПЕК+, которое запланировано на 9-10 июня. На 8 июня планируется встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+. При этом президент ОПЕК, министр энергетики Алжира Мухамед Аркаб предложил перенести заседание с 9-10 июня на 4 июня.

По данным СМИ, ОПЕК+ рассматривает возможность продления существующих сокращений добычи нефти на один-три месяца. ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.

Пока страны ОПЕК+ соблюдают свои обязательства по сделке, цены на нефть могут стабилизироваться на более высоких уровнях, сказал агентству Рейтер аналитик AxiCorp's Стивен Иннес (Stephen Innes).