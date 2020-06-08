МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем остаются в плюсе примерно на 1% на фоне решения ОПЕК+ продлить максимальное сокращение добычи нефти на июль и на статистике из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.30 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,11% — до 42,78 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,71% — до 39,83 доллара за баррель.

Трейдеры в понедельник отыгрывают решение ОПЕК+ продлить максимальное сокращение добычи нефти на июль. Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с двухмесячного сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, 6 июня оно было продлено на июль. Далее снижение уменьшится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае-июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на статистику из Китая. По данным СМИ, Китай увеличил импорт нефти в мае на 15% к апрелю — до 47,97 миллиона тонн, или 11,34 миллиона баррелей в день, в результате показатель побил исторический рекорд, установленный в ноябре 2019 года.

В то же время, как пишет агентство Рейтер, консалтинговая компания JBC Energy предупредила, что рост цен на нефть может препятствовать покупкам сырья и подорвать хрупкое восстановление спроса. "Мы не можем избавиться от ощущения, что с точки зрения цен рынок немного поторопился, и для поддержки текущих ценовых уровней ему потребуется удачное стечение приятных сюрпризов", — отмечают эксперты JBC.