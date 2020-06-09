МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Цены на нефть растут во вторник, компенсируя потери предыдущей торговой сессии, на фоне растущего оптимизма относительно перспектив спроса на сырье в связи с ослаблением карантинных ограничений, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.20 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,29% — до 40,92 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,52% — до 38,39 доллара за баррель.

Во вторник на рынке нефти отмечается коррекционный рост после того, как днем ранее цены на "черное золото" упали более чем на 5%.

Инвесторы продолжают следить за восстановлением экономической активности и спроса на сырье. Пандемия коронавируса вызвала резкое глобальное падение спроса, в том числе, на топливо.

Нью-Йорк, наиболее сильно пострадавший от вспышки коронавируса город США, начал открываться в понедельник. С 8 июня, как ранее заявил губернатор, в городе смогут возобновить работу предприятия оптовой и розничной торговли. Рестораны и бары продолжат работать на вынос. Кроме того, со следующего понедельника в городе возобновится строительство, откроются компании, которые занимаются сельскохозяйственной деятельностью, рыболовством и охотой, и ряд производств.

"Спрос восстанавливается постепенно, но неуклонно. Тем не менее, по-прежнему существует огромное избыточное предложение, поэтому ОПЕК и союзникам необходимо контролировать баррели, поступающие на рынок. Но это сложно", — сказал агентству Рейтер глава отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лаклан Шо (Lachlan Shaw).