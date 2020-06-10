МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Цены на нефть снижаются в среду в пределах 1,5-2% на фоне беспокойства вокруг переизбытка сырья после выхода данных Американского института нефти (API) о запасах в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,46% — до 40,58 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 1,82% — до 38,23 доллара за баррель.

Участники торгов оценивают данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 8,4 миллиона баррелей. Официальные данные на этот счёт американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении показателя на 1,74 миллиона баррелей.

При этом некоторые аналитики отмечают, что цены также могут снижаться в рамках коррекции и фиксации прибыли после активного роста в начале недели. Обе марки подорожали до максимума за три месяца в понедельник, когда ОПЕК+ принял решение продлить текущие сокращения добычи до конца июля.

"Снижение Brent, скорее всего, вписывается в категорию фиксации прибыли после продолжительного ралли нефти, в отсутствие каких-либо новых данных, оправдывающих изменение настроений", — сказал агентству Рейтер аналитик AxiCorp's Стивен Иннес (Stephen Innes).