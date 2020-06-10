МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Падение цен на нефть ускорилось в среду днем перед публикацией официальных еженедельных данных минэнерго США о запасах этого сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.48 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 2,31%, до 40,23 доллара за баррель, июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 2,82%, до 37,84 доллара за баррель.

Трейдеры ждут данных о запасах нефти в США по итогам прошедшей недели американского министерства энергетики, которые будут опубликованы позднее в среду.

Аналитики считают, что ведомство сообщит о новом снижении показателя, хотя и меньшими темпами — на 1,74 миллиона баррелей, при том что неделей ранее это снижение превысило 2 миллиона баррелей. Но опубликованные в ночь на среду данные Американского института нефти (API) гласят, что запасы нефти в США на минувшей неделе, напротив, выросли на 8,4 миллиона баррелей.

"Данные API показывают, что запасы выросли довольно сильно. Учитывая это, трейдерам только и остается продавать", — приводит агентство Рейтер слова аналитика Rystad Energy Бьёрнара Тунхойгена (Bjornar Tonhaugen).

Данные о запасах могут послужить и основанием для продолжения коррекции на рынке. В понедельник стоимость обеих марок нефти обновила трехмесячные максимумы, а цена Brent выросла более чем вдвое после апрельского падения до 21-летнего минимума, ниже 16 долларов. Некоторые аналитики, мнение которых приводит агентство, считают, что цены слишком сильно выросли, при том что пандемия коронавируса продолжается.