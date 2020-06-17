МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Цены на нефть в среду утром снижаются в пределах 2,5%, инвесторы оценивают статистику Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.43 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,78% — до 40,23 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 2,42% — до 37,45 доллара за баррель.

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 3,9 миллиона баррелей. А официальные данные на этот счёт американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении показателя на 0,15 миллиона баррелей.

Беспокойство по поводу возможной второй волны вируса также отражается на ценах. В мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения.

"Данные API показали увеличение запасов сырой нефти, а рост числа новых случаев коронавируса в Соединенных Штатах и Китае ослабил ожидания увеличения спроса на топливо у двух крупнейших в мире потребителей нефти", — отметил аналитик по товарным рынкам Samsung Futures в Сеуле Ким Кван-рай (Kim Kwang-rae), мнение которого приводит агентство Рейтер.