МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Цены на золото в среду утром снижаются, на рынке металлов присутствует некоторая коррекция после роста в ходе торгов вторника, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.28 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,05%, или на 0,85 доллара — до 1735,75 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,25% — до 17,608 доллара за унцию.

Позитивные экономические данные из США и оптимистичные результаты испытаний препарата от COVID-19 подняли аппетит инвесторов к более рискованным активам, тем самым снизив привлекательность золота, традиционно считающегося более безопасным активом во времена экономической неопределенности.

Розничные продажи в США подскочили на рекордные 17,7% в мае, превысив ожидаемое аналитиками увеличение на 8%, и подтверждают мнение, что рецессия в США может скоро закончиться.

При этом поддержку ценам на металл оказывают сохраняющиеся опасения второй волны коронавируса. Новые вспышки были зафиксированы в Пекине, а в США во вторник число новых заражений достигло рекордных значений в шести штатах. Участники рынка также пристально следят за геополитической напряженностью во всем мире после того, как Северная Корея взорвала межкорейское отделение связи, установленное в пограничном городе.