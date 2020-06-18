МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг утром снижаются, поскольку рост числа новых случаев коронавируса в Китае и США возобновил опасения за медленное восстановление спроса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.47 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,71% — до 40,42 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 1,13% — до 37,53 доллара за баррель.

Беспокойство по поводу спроса на топливо возросло после того, как всплеск случаев коронавируса привел к тому, что в Пекине школы переведены на дистанционное обучение, отменены рейсы, закрыты культурно-развлекательные мероприятия. Некоторые штаты США, включая Техас, Флориду и Калифорнию, сообщили о резком росте числа новых случаев.

Рост запасов нефти в США до рекордно высокого уровня в течение второй недели подряд также сказалось на настроениях рынков. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 12 июня, увеличились на 1,2 миллиона баррелей и составили 539,28 миллиона баррелей, обновив таким образом исторический рекорд, достигнутый на прошлой неделе.

"Люди обеспокоены возрождением коронавируса в Китае и ростом запасов сырой нефти", — цитирует агентство Рейтер мнение главы отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лаклана Шо (Lachlan Shaw).