МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Цены на нефть в пятницу утром растут, прошедшее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ внушило инвесторам надежду на скорое восстановление спроса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.45 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,87% — до 41,87 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,98% — до 39,22 доллара за баррель.

Планы Ирака и Казахстана по компенсации недосокращенной этими странами в мае добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, представленные на прошедшем в четверг заседании техкомитета ОПЕК+, поддержали рынок.

В проекте итогового коммюнике встречи также отмечается, что общий процент соблюдения сделки ОПЕК+ в мае составил 87%. Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а 6 июня это условие было продлено на июль. Далее объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона — до конца апреля 2022 года.

"На этой неделе стало ясно, что любая вторая волна не обязательно заставит правительства вернуться к драконовским мерам", — сказала агентству Блумберг основательница Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari). Она также отметила, что рынок успокаивается, когда речь заходит об ограничении поставок нефти со стороны стран ОПЕК+.