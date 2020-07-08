МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Цены на нефть в среду днем демонстрируют смешанную динамику в ожидании еженедельных официальных данных минэнерго США по запасам сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.05 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,09% — до 43,12 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,1% — до 40,58 доллара за баррель.

Трейдеры в среду вечером ждут официальных данных американского министерства энергетики по запасам сырья в стране на прошлой неделе. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 3,11 миллиона баррелей после падения более чем на 7 миллионов неделей ранее.

В то же время давление на цены на нефть оказывают опубликованные в ночь на среду данные Американского института нефти (API) о росте запасов нефти в США на минувшей неделе 2 миллиона баррелей. Эта статистика усилила опасения по поводу избыточного предложения.

Кроме того, рост случаев коронавируса в США и других странах вернул на рынки сомнения относительно перспектив восстановления спроса на сырье. "На рынке много опасений по поводу роста числа случаев COVID-19, в частности в США. Я думаю, что цена нефти марки Brent будет держаться в диапазоне от 37 до 44 долларов за баррель в течение следующих нескольких недель", — цитирует агентство Рейтер аналитика IHS Markets Виктора Шума (Victor Shum).