МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Нефть в четверг днем продолжает торговаться без единой динамики на неоднозначных данных по запасам сырья в США и опасениях вокруг распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.02 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,37% — до 43,47 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,07% — до 40,87 доллара за баррель.

Трейдеры в четверг отыгрывают данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Так, в среду минэнерго США сообщило, что запасы бензина в стране за минувшую неделю неожиданно снизились на 1,9%, до 251,7 миллиона баррелей, в то время как аналитики ожидали сохранения показателя без изменений. При этом коммерческие запасы нефти в стране за неделю поднялись на 5,7 миллиона баррелей, хотя ожидалось их снижение.

Опасения, связанные с распространением коронавируса, продолжают оказывать давление на нефтяные котировки. По данным Университета Джонса Хопкинса на четверг, число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 12 миллионов.

Участники рынка обращают внимание и на ситуацию на мировых фондовых биржах — рынки США выросли в среду, вслед за ними в четверг повысились рынки Азии, и особенно Китая.

"Цены находятся в узком диапазоне из-за опасений по поводу второй волны коронавируса с одной стороны, и на фоне роста фондовых рынков, особенно в Китае — с другой. Данные по запасам бензина в США также ограничивают падение цен на нефть. Однако, поддержка, вероятно, исчезнет после этой недели, так как случаи заболевания коронавирусом в нескольких штатах США растут", — сказал агентству Рейтер нефтяной брокер PVM Тамаш Варга (Tamas Varga).