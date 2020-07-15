МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили утренние темпы роста в среду днем в ожидании еженедельных данных минэнерго США по запасам сырья в стране и встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.39 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,93% — до 43,3 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 1,17% — до 40,75 доллара за баррель. Утром в среду рост цен на нефть не превышал 1%.

Трейдеры позднее в среду ждут официальных данных американского министерства энергетики по запасам нефти в стране на прошлой неделе. Эксперты полагают, что показатель сократился на 2,1 миллиона баррелей после роста на 5,65 миллиона баррелей неделей ранее. Оптимизма рынку добавляют опубликованные в ночь на среду данные Американского института нефти (API), согласно которым коммерческие запасы нефти в США за неделю по 10 июля упали на 8,3 миллиона баррелей.

Еще одним важным событием для рынка станет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое состоится в среду в режиме вебинара. Участникам онлайн-встречи предстоит оценить текущие результаты соглашения о сокращении добычи нефти, а также готовность рынка к высвобождению около 2 миллионов баррелей в сутки с августа в рамках второго этапа сделки.

"Нефть, скорее всего, будет торговаться в районе 40 долларов, пока рынок будет пристально следить за результатами министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC)", — отметил аналитик по товарным рынкам Samsung Futures в Сеуле Ким Кван-рай (Kim Kwang-rae), мнение которого приводит агентство Рейтер.