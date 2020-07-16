МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром, — трейдеры оценивают перспективы сделки ОПЕК+ после встреч альянса на этой неделе, ожидая увеличения добычи, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.05 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,62% — до 43,52 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,8% — до 40,87 доллара за баррель.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжит снижать добычу, но уже в меньшем объеме – договоренности предполагают снижение на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее — на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае и июне, обязались компенсировать это в течение квартала. Среди них назывались Ирак, Казахстан, Нигерия, Ангола, Габон.

Как заявил в среду министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман по итогам заседания комитета ОПЕК+, реальное сокращение добычи нефти ОПЕК+ с августа с учетом обязательств по компенсации со стороны "двоечников" альянса, по текущей оценке, должно составить около 8,1-8,2 миллиона баррелей в сутки. Он пояснил, что данные цифры соответствуют уже представленным графикам по компенсации не полностью сокращенной ранее добычи нефти некоторыми странами альянса.

Котировки нефти сдерживает и коррекционная динамика после роста цен в среду. Тогда нефть подорожала в среднем на 1,7% после выхода статистики по запасам сырья в США. Как сообщило минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 10 июля уменьшились на 7,5 миллиона баррелей, тогда как ожидалось снижение только на 2,1 миллиона баррелей.

"Некоторые инвесторы фиксируют прибыль после решения ОПЕК+, но сильное снижение запасов в США оказывает некоторую поддержку", — цитирует агентство Рейтер старшего аналитика Fujitomi Co Кадзухико Сайто (Kazuhiko Saito).