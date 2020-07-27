МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник днем на фоне ослабления курса доллара по отношению к мировым валютам, при этом рост сдерживают опасения вокруг спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.57 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,25% — до 43,89 доллара за баррель, сентябрьский фьючерс на Brent — на 0,32%, до 43,48 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,31% — до 41,41 доллара за баррель.

Поддержку стоимости нефти в понедельник оказывает отрицательная динамика курса доллара к другим ключевыми мировым валютам, что является позитивным фактором для сырьевых товаров, в том числе нефти. Индекс доллара снижается седьмой день подряд и торгуется в районе минимума с сентября 2018 года.

В то же время рост цен на "черное золото" ограничивает ситуация с коронавирусом, которая оказывает давление на всю мировую экономику, в том числе на спрос на нефть. По данным университета Джонса Хопкинса на воскресенье, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире превысило 16 миллионов, при этом число зарегистрированных в США за сутки случаев COVID-19 превышает 65 тысяч.

Кроме того, рынки продолжают следить за отношениями между США и Китаем, которые являются крупнейшими мировыми экономиками и потребителями нефти. США 21 июля потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение политической провокацией и заявил, что примет ответные действия. 24 июля МИД КНР в ответ потребовал, чтобы генконсульство США в Чэнду провинции Сычуань прекратило свою деятельность.

Основательница Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari) сказала агентству Блумберг, что рынок нефти "по-прежнему полностью поглощен" попытками оценить перспективы спроса на сырье.