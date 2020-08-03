МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают в понедельник утром, в то время как инвесторы оценивают соотношение спроса и предложения на нефтяном рынке после старта второго этапа ослаблений сокращения добычи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.41 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,37%, до 43,36 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,55% — до 40,05 доллара за баррель.

С 1 августа ОПЕК+ перешла ко второму этапу ослаблений сокращения добычи нефти. Теперь объем сокращений составляет 7,7 миллиона баррелей в сутки вместо 9,7 миллиона ранее. Предполагается, что этот этап продлится до конца года.

"Инвесторов беспокоит вероятность переизбытка предложения, так как ОПЕК+ должен начать ослабление сокращений в этом месяце, а восстановление цен на нефть с рекордно низких уровней, вероятно, подтолкнет… США наращивать добычу", — сказал агентству Рейтер генеральный менеджер по исследованиям Nissan Securities Хироюки Кикукава (Hiroyuki Kikukawa).

Угрозу для спроса на нефть по-прежнему представляет ситуация с коронавирусом. Число случаев заражения продолжает расти. Так, по последним данным Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 18 миллионов.