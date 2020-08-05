МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают в среду, в то время как инвесторы следят за ситуацией с коронавирусом и опасаются за перспективы восстановления спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.21 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,09% — до 44,39 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,19% — до 41,62 доллара за баррель.

В центре внимания инвесторов по-прежнему находится ситуация с коронавирусом. Заболевание продолжает распространяться по всему миру, что создает угрозы для восстановления экономики, а вместе с тем и спроса на сырье. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 18 миллионов случаев заражения.

Поддерживающим фактором для цен на нефть стали данные Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США, хотя котировкам пока не удается перейти к росту. Согласно статистике API запасы нефти в США на минувшей неделе снизились на 8,6 миллиона баррелей после падения на 6,8 миллиона баррелей неделей ранее.

Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы позднее в среду. Аналитики ждут, что ведомство также сообщит о снижении запасов, но только на 3 миллиона баррелей после падения более чем на 10 миллионов баррелей неделей ранее.