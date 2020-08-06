МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются в четверг днем, корректируясь после роста по итогам предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.39 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,33% — до 45,02 доллара за баррель. Утром стоимость росла. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1% — до 41,77 доллара за баррель.

Цены на нефть корректируются после роста в ходе торгов среды в пределах 4%. Поддержку котировкам оказала статистика по запасам нефти в США, согласно которой запасы нефти в стране за минувшую неделю снизились на 7,4 миллиона баррелей и составили 518,6 миллиона баррелей. Кроме того, снизилась также и добыча нефти в стране, до 11 миллионов баррелей в сутки.

В то же время давление на котировки оказывают итоги заседания Банка Англии. Регулятор спрогнозировал падение ВВП Великобритании в текущем году на 9,5%. Кроме того, Банк Англии ожидает ощутимого роста уровня безработицы — до 5,5% в третьем квартале и примерно до 7,5% к концу текущего года.

"Особое внимание будет уделяться курсу доллара, мерам стимулирования, торговым сделкам и опасениям вокруг ограничительных мер из-за коронавируса. Рост цен на нефть остается под давлением", — полагает старший экономист ABN Amro Ханс ван Клиф (Hans van Cleef), чье мнение приводит агентство Блумберг.