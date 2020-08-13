МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром несколько опускаются в рамках коррекции после роста на 2% в среду, вызванного данными о снижении запасов в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.50 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,2%, до 45,34 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI — на 0,12%, до 42,62 доллара за баррель. В среду котировки выросли в среднем на 2%.

За минувшую неделю (по 7 августа) коммерческие запасы нефти в США, не считая стратегического резерва, снизились на 4,5 миллиона баррелей и составили 514,1 миллиона баррелей. Эксперты ожидали снижения показателя лишь на 2,9 миллиона баррелей. Добыча за отчетный период сократилась на 300 тысяч баррелей в сутки и составила 10,7 миллиона баррелей в день.

"В четвертом квартале цены на нефть могут быть значительно выше, если энергетический рынок начинает готовиться к нехватке нефти", — рассказал агентству Рейтер старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya).

Рынки продолжают обращать внимание на августовский доклад ОПЕК, опубликованный в среду. Так, организация немного ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть в текущем году, ожидая падения на 9,1 миллиона баррелей в сутки, при этом в 2021 году продолжает ожидать рекордно высокий рост спроса в 7 миллионов баррелей в сутки.