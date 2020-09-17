МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг утром коррекционно снижаются после роста на двух торговых сессиях подряд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.42 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,85%, до 41,86 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 1,02%, до 39,75 доллара за баррель.

В четверг утром на нефтяном рынке присутствует фиксация прибыли после двух дней активного роста цен. За вторник и среду нефть обеих марок выросла в цене на 6,5-8%, а стоимость американской WTI в среду поднялась выше 40 долларов за баррель впервые с 4 сентября.

"Сегодня утром мы наблюдаем некоторую фиксацию прибыли со стороны участников рынка, которые… не верят во вчерашнее резкое восстановление", — прокомментировала агентству Рейтер основательница Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari).

Давление на цены также оказало более значительное, чем ожидалось, увеличение запасов дистиллятов в США, включая дизельное топливо и топочный мазут, что вызвало обеспокоенность по поводу спроса на топливо крупнейшей экономики мира. Запасы дистиллятов за неделю, завершившуюся 11 сентября, выросли на 3,5 миллиона баррелей. Прогнозировался их рост только на 0,6 миллиона баррелей.

"Спрос на дистилляты… является ключевым моментом для беспокойства", — отметил аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхара (Vivek Dhar), чье мнение также приводит агентство.