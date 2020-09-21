МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник снижается вслед за основными фондовыми индексами Азиатско-Тихоокеанского региона, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.51 мск стоимость декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,15% — до 3,1037 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов в пятницу на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,47% — до 6812,5 доллара, алюминия — на 0,65%, до 1792,5 доллара, цинка – на 0,95%, до 2538 долларов.

Азиатские фондовые индексы в понедельник падают в пределах 1,5%, что оказывает давление на стоимость меди. АТР является крупнейшим среди регионов потребителем меди в мире.

Пессимизм на азиатских биржах вызван опасениями второй волны коронавируса, которая может замедлить восстановление экономики. Многие страны регистрируют рекордное число заболевших коронавирусом за сутки и ужесточают карантинные меры. На настроение инвесторов также влияет политическая неопределенность в США перед президентскими выборами, которые пройдут 3 ноября.