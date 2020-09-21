МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Котировки драгметаллов падают ускоренными темпами в понедельник вечером: золото дешевеет более чем на 3%, серебро — на 9% на фоне распродажи на мировых фондовых рынках, вызванной ростом опасений вокруг возможности второй волны распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.50 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,25%, или на 63,65 доллара, до 1898,55 доллара за тройскую унцию; декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 9,29%, до 24,61 доллара за унцию. Минутами ранее стоимость серебра падала более чем на 11%.

В то же время платина дешевеет на 7,17%, а палладий — на 4%.

Падение цены на золото ускорилось с открытием торгов в США. Трейдеры отказываются от приобретения рисковых активов на фоне возвращения опасений, связанных с возникновением второй волны коронавируса. На этом фоне биржи АТР закрыли торги понедельника падением в пределах 2%, европейские падают на 3-4%, американские — на 2-2,8%. В то же время мировые цены на нефть падают в районе 4%.

Рынки также ожидают выступления членов ФРС и ее председателя Джерома Пауэлла перед Конгрессом, которые пройдут позднее на текущей неделе. Инвесторы надеются услышать подсказки относительно нового подхода регулятора к инфляции.

Кроме того, давление на стоимость металла оказывает рост курса доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,72%, до 93,6 пункта. Укрепление американской валюты традиционно оказывает давление на стоимость золота, так как в этом случае металл становится дороже для держателей иностранной валюты.