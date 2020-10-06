МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают подниматься во вторник утром, оптимизм на рынках поддерживается новостями о том, что американский президент Дональд Трамп вернулся в Белый дом после трехдневного пребывания в больнице из-за коронавируса, а также сообщениями из Норвегии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.22 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,46%, до 41,48 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,38%, до 39,37 доллара за баррель. Днем ранее нефть подорожала на 5%.

Дональд Трамп находился три дня в больнице с диагнозом коронавирус, уже вечером в понедельник он выписался и вернулся долечиваться в Белый дом, который одновременно является домом, официальной резиденцией и рабочим местом президента США. По словам Трампа, он чувствует себя хорошо.

После сообщения президента США в пятницу о том, что он заразился коронавирусом, нефтяные котировки упали, и теперь на новостях об улучшении его самочувствия и после его возвращения из больницы стоимость нефти поднимается.

Другим фактором поддержки нефтяных котировок остаются новости из Норвегии. По данным агентства Рейтер со ссылкой на компании и представителей профсоюзов, шесть нефтяных и газовых месторождений в стране были закрыты в понедельник в связи с забастовками, в том числе четыре — норвежской компании Equinor. Норвежская нефтегазовая ассоциация (NOG) сообщила, что забастовка может привести к снижению производственных мощностей Норвегии на 330 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день, или на 8% от общего объема добычи.

Помимо ситуации с Трампом и новостей из Норвегии, ожидания по стимулированию экономики США также остаются во внимании рынков, считает глава отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лахлан Шо (Lachlan Shaw), слова которого приводит агентство Рейтер. Новый пакет стимулирования может поддержать восстановление экономики, что позитивно отразится на спросе.