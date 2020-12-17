17 декабря — Dow Jones. Фьючерсы на золото в среду в Нью-Йорке закрылись ростом вторую сессию подряд, так как инвесторы сфокусировались на прогрессе в отношении принятия Вашингтоном очередного пакета мер налогово-бюджетного стимулирования. США могут изменить мировые цены на золото

Цены на драгоценные металлы колебались в ходе электронных торгов после окончания очной сессии вечером в среду. Они снизились, когда Федеральная резервная система объявила о сохранении покупок активов на текущих уровнях, и пошли вверх в ходе пресс-конференции председателя ФРС Джерома Пауэлла.

"Заседание ФРС подтвердило то, что мы уже знали — что они продолжат свою политику легких денег так долго, как это будет необходимо, всеми имеющимися средствами", — говорит Брайан Ландин, главный редактор Gold Newsletter.

Февральские фьючерсы на золото выросли на 3,80 доллара, или на 0,2%, до 1859,10 доллара за унцию. Это самый высокий уровень закрытия с 8 декабря.

Мартовские фьючерсы на серебро выросли на 41 цент, или 1,7%, до 25,052 доллара за унцию, после роста на 2,5% на предыдущей сессии.

За последние 24 часа лидеры фракций Республиканской и Демократической партии в конгрессе США провели ряд встреч, пытаясь договориться о пакете мер стимулирования. Тем не менее заметных признаков прогресса в переговорах не было.

В то же время оптимизм относительно стимулирующего пакета и позиции ФРС США ограничил возможное снижение цен на драгоценный металл, позволив им оставаться вблизи скользящей средней за 50 периодов. Недавно золото торговалось по 1874,99 доллара за унцию, согласно данным FactSet.

Согласно правительственным данным, розничные продажи в США в ноябре упали на 1,1%, октябрьская оценка была понижена на фоне распространения коронавируса.

Между тем председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду заявила о прогрессе по большинству вопросов, которые были главными камнями преткновения в переговорах между Великобританией и ЕС. На фоне ее комментариев британский фунт поднялся до максимума с мая 2018 года.

Мартовские фьючерсы на медь выросли на 0,4% до 3,559 доллара за фунт. Январские фьючерсы на платину упали на 0,4% до 1035,40 доллара за унцию. Мартовские фьючерсы на палладий выросли на 1% до 2348,20 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong, Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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