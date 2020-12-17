МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Цена на медь в четверг утром растет после объявления итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и на ослаблении доллара, свидетельствуют данные торгов. ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых

По состоянию на 8.52 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex поднималась на 0,3% — до 3,58 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов среды на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,69% — до 7836 долларов, алюминия — на 0,27%, до 2035 долларов, цинка — на 0,62%, до 2832 долларов за тонну.

В среду ФРС объявила итоги своей декабрьской встречи. Ключевая ставка была сохранена на текущем уровне. Согласно прогнозам регулятора, ее не планируется менять в 2020-2023 годах. ФРС также планирует продолжать выкуп активов по 120 миллиардов долларов в месяц. При этом глава американского регулятора Джером Пауэлл заявил, что от конгресса может потребоваться дополнительное стимулирование экономики США.

Ожидание новых мер поддержки укрепляет надежды на восстановление экономики и поддерживает спрос на металл. Одновременно это негативно влияет на доллар, к которому чувствительна стоимость меди. Более дешевый доллар делает сырьевые товары, в том числе медь, доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.

Индекс доллара ранее в четверг опускался до 90 пунктов – самой низкой отметки с 20 апреля 2018 года.