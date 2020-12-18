18 декабря — Dow Jones. Цены на золото в четверг резко выросли на фоне ослабления доллара и надежд на сохранение мягкой денежно-кредитной политики ФРС США и новые стимулирующие меры. Все эти факторы позволили котировкам закрыться на самом высоком уровне почти за шесть недель. Золото проявляет устойчивость

Фьючерсы на золото также торговались выше 50-дневной скользящей средней, ключевого технического уровня. Это является краткосрочным бычьим сигналом.

"Главным образом все обусловлено намерением ФРС США сохранить доступ к 'легким' деньгам и игнорированием падения доллара", — отметил Брайен Лундин из Gold Newsletter.

"Кроме того, восходящий импульс усиливается сам по себе. Медведи вяло пытались остановить ралли после завершения в среду заседания ФРС США, однако их быстро смыло потоком денег, захлестнувшим сектор", — добавил эксперт.

Лундин также подчеркнул, что "с 2015 года декабрьское заседание ФРС США часто служило отправной точкой ралли цен на (драгоценные) металлы, которое продолжалось и в следующем году".

Февральские фьючерсы на золото выросли на 31,30 доллара, или 1,7%, до 1890,40 доллара за унцию. Это самый высокий1 уровень закрытия с 6 ноября.

Мартовские фьючерсы на серебро выросли на 1,13 доллара, или 4,5%, до 26,181 доллара за унцию.

Исходя из текущей динамики, котировки золота нацелились на недельный рост в 2,9%, серебро на неделе уже подорожало на 8,7%.

Законодатели США просигнализировали о том, что близки к сделке по программе экономической помощи объемом примерно 900 млрд долларов. Данная программа будет включать увеличение пособий по безработице, поддержку малого бизнеса и новые разовые выплаты тем, кто не может найти работу.

Новые экономические данные США почти не повлияли на настрой инвесторов. Число закладок новых домов в ноябре выросло на 1,2% по сравнению с октябрем, а количество разрешений на строительство увеличилось на 6,2% и с коррекцией на сезонные колебания составило 1,64 млн единиц в год.

В то же время число первичных заявок на пособие по безработице в Соединенных Штатах за неделю 6-12 декабря выросло до максимума с начала сентября 885 000 против 862 000 заявок на предыдущей неделе. Число вторичных заявок на пособие по безработице в США на неделе 29 ноября-5 декабря сократилось на 273 000, до 1,55 млн единиц.

Мартовские фьючерсы на медь на COMEX выросли в цене на 1,2%, до 3,6015 доллара за фунт, январские контракты на платину подорожали на 1,4%, до 1050,10 доллара за унцию. Мартовские фьючерсы на палладий снизились в цене менее чем на 0,1%, до 2347,50 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong, Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ