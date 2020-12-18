Стоимость меди растет на оптимизме вокруг вакцины
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу продолжает подниматься, инвесторы оптимистично настроены по поводу спроса на фоне ожиданий вокруг вакцины от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.53 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex поднималась на 0,42% — до 3,6277 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). С начала недели показатель вырос на 2,8%.
По итогам торгов четверга на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,07% — до 7920 долларов, алюминия — на 0,88%, до 2053 долларов, цинка — на 0,85%, до 2856 долларов за тонну.
Ситуация вокруг вакцины от COVID, ее разработки, одобрения и применения отражается на ожиданиях по экономике. Трейдеры надеются, что вакцина поможет взять пандемию под контроль, что позволит избежать повторного локдауна. В целом такие ожидания позитивны для спроса.
Поддерживает котировки меди и ослабление доллара. Курс доллара к основным мировым валютам находится у минимальных отметок с весны 2018 года из-за ожиданий по стимулированию экономики США. Дешевый доллар благоприятно отражается на стоимости сырьевых товаров, в том числе меди, так как металл в таком случае становится доступнее при покупке в другой валюте.
https://1prime.ru/commodities/20201218/832618725.html