МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу продолжает подниматься, инвесторы оптимистично настроены по поводу спроса на фоне ожиданий вокруг вакцины от коронавируса, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара коррекционно растет к мировым валютам

По состоянию на 8.53 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex поднималась на 0,42% — до 3,6277 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). С начала недели показатель вырос на 2,8%.

По итогам торгов четверга на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,07% — до 7920 долларов, алюминия — на 0,88%, до 2053 долларов, цинка — на 0,85%, до 2856 долларов за тонну.

Ситуация вокруг вакцины от COVID, ее разработки, одобрения и применения отражается на ожиданиях по экономике. Трейдеры надеются, что вакцина поможет взять пандемию под контроль, что позволит избежать повторного локдауна. В целом такие ожидания позитивны для спроса.

Поддерживает котировки меди и ослабление доллара. Курс доллара к основным мировым валютам находится у минимальных отметок с весны 2018 года из-за ожиданий по стимулированию экономики США. Дешевый доллар благоприятно отражается на стоимости сырьевых товаров, в том числе меди, так как металл в таком случае становится доступнее при покупке в другой валюте.