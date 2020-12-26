2020-12-26T06:55:24+03:00
2020-12-26T06:55:24+03:00
2020-12-26T06:55:24+03:00
2020
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Эксперт раскрыл, сколько будут стоить золото и серебро
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Золото и серебро, как и другие драгоценные металлы, в 2021 году продолжат рост после текущего кризисного года. Об этом рассказал вице-президент "Золотого монетного дома" Алексей... ПРАЙМ, 26.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Золото и серебро, как и другие драгоценные металлы, в 2021 году продолжат рост после текущего кризисного года. Об этом рассказал вице-президент "Золотого монетного дома" Алексей Вязовский сообщает URA.RU со ссылкой на "Ридус".
"Мы полагаем, что в 2021 году цены на желтый металл должны вырасти до 2000-2100 долларов за унцию. В 2021 году цены на серебро могут вырасти до 27 долларов за унцию", — отметил эксперт. Он также уточнил, что значительное удорожание ждет платину. Курс этого драгоценного металла может увеличиться до 1100 долларов за унцию.
Поясним, что на данный момент стоимость золота составляет 1 882 долларов за унцию, а серебра — 25 долларов. По данным на утро 26 декабря, стоимость платины — 1 032 долларов за унцию.