МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром растет, поддерживаемая новостями о принятии пакета стимулирования экономики США на фоне пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

Конгресс США

Конгресс США принял пакет стимулирования экономики

По состоянию на 8.08 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,83%, или на 15,6 доллара, до 1898,8 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 3,47%, до 26,808 доллара за унцию.

Поддержку золоту оказывают новости из США. Ранее президент страны Дональд Трамп подписал бюджет на 2021 год, включающий пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов в связи с пандемией коронавируса. Ранее президент отказался подписать согласованный с его администрацией и одобренный конгрессом законопроект, потребовав увеличения выплат с 600 до 2 тысяч долларов на человека.

Кроме того, инвесторы ожидают голосования в конгрессе США. Палата представителей США в понедельник проведет голосование по увеличению компенсаций в связи с пандемией коронавируса до 2 тысяч. Голосование также пройдет в сенате.

На фоне сообщений о принятии мер поддержки американской экономики продолжается снижение курса доллара, что в свою очередь является фактором для удорожания золота. Более дешевый доллар поддерживает котировки золота, которое в таком случае становится дешевле для держателей иностранной валюты.