МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Цена на медь растет в понедельник, ослабление доллара после одобрения пакета экономической помощи США поддерживает стоимость металла, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет к мировым валютам после принятия пакета стимулов в США

По состоянию на 8.13 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex поднималась на 1,15% — до 3,6122 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов четверга на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца сократилась на 0,71% — до 7787,5 доллара, алюминия — выросла на 1,2%, до 2030 долларов, цинка — поднялась на 0,83%, до 2842,5 доллара за тонну. В пятницу биржи были закрыты из-за празднования католического Рождества.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,15%, до 90,19 пункта. Более слабый доллар поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе и медь. В таком случае металл становится доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.

Удешевление доллара последовало после того, как президент США Дональд Трамп подписал бюджет на 2021 год, включающий пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов в связи с пандемией коронавируса. Предполагается, что, согласившись на подписание документа, Трамп обеспечил договоренность о том, что переговоры о дополнительной экономической помощи будут продолжены.