МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота в прошлом году впервые в истории поднималась выше 2000 долларов за унцию, превзойдя все ожидания аналитиков, однако ближе к концу года "желтый металл" растерял часть достижений на новостях о массовой вакцинации. Опрошенные РИА Новости аналитики объяснили, почему не надо спешить с выходом из этого защитного актива в новом году. Золото дешевеет на фоне роста фондовых рынков

"Рынок уже почти полностью заложил в цену сценарий, при котором вакцина вернула мир к норме. Но, хотя вакцина может убить вирус, она не может убить горы долгов, накопленных за эти годы. Облигации никогда не станут жизнеспособным вариантом инвестиций вместо золота, тем более на фоне увеличения инфляции по мере того, как мировая экономика будет выходить из-под облака ковида", — прокомментировал глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.

Более того, эксперты не исключают возврата стоимости золота в начале года до рекордных уровней августа-2020. "Исходя из того, что инфляционное давление останется, доллар ослабнет, а центральные банки будут продолжать принимать стимулирующие меры для смягчения продолжающегося роста безработицы и экономической слабости, думаю, что в начале года золото вернется к 2000 долларам", — заявил Хансен.

Новый год начнется для золота с позитива, если конгресс США утвердит расширенные программы стимулирования, которые резко повысят инфляционные ожидания. "В ином случае рынок может двигаться в плавном боковике по растущему тренду. Среднегодовая цена на металл нами ожидается на уровне 1987 долларов за унцию", — говорит аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

Даже если мировая экономика начнет быстро восстанавливаться, едва ли стоит опасаться резкого падения цен на золото в ближайшие полгода, уверен старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос. Лукичева добавила, что на снижении спекулятивного спроса и восстановлении ювелирного цены могут вернуться к среднеотраслевой точке себестоимости в 1400-1500 долларов за унцию, но произойти это может лишь к концу 2022 года.

"Восстановление экономики в 2021 году — это базовый сценарий, но нельзя исключать и то, что оно окажется намного медленнее ожидаемого и приведет к росту спроса на защитные активы", — предупреждает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

Пока, по его словам, условия для золота складываются не лучшим образом, и рынку сложно находить поводы для роста. "Тем не менее, возможности все равно остаются", — полагает эксперт.