МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Цена на золото снижается в понедельник утром, — удорожание доллара на фоне роста доходности американских гособлигаций оказывает давление на котировки драгоценного металла, свидетельствуют данные торгов. Эксперт спрогнозировал стоимость доллара и евро на 2021 год

По состоянию на 8.02 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,16%, или на 2,9 доллара — до 1832,5 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,33% — до 26,718 доллара за унцию.

Показатель доходности 10-летних бондов США поднимался на 1,2 процентного пункта — до 1,119%. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) на этом фоне укреплялся на 0,39%, до 90,45 пункта.

Удорожание доллара оказывает давление на золото, делая его менее доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.

В прошлом году золото как традиционный надежный актив подорожало почти на 22% на фоне пандемии коронавируса. Теперь цена на металл более чувствительна к доллару. По итогам прошлой недели золото потеряло около 3% стоимости.

"Более высокая доходность гособлигаций США начинает оказывать довольно негативное влияние на золото", — цитирует агентство Рейтер старшего рыночного стратега Axi Стивена Иннеса (Stephen Innes). Эксперт отмечает, что к такой динамике доллара рынки были не готовы.