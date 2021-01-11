МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник утром снижается примерно на 2% на новой вспышке коронавируса в Китае, крупнейшем потребителе этого промышленного металла, свидетельствуют данные торгов. Биржи АТР в основном снижаются на фоне продолжающейся пандемии

По состоянию на 8.18 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex падала на 1,97%, до 3,6187 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,59%, до 8131 долларов, алюминия — на 0,74%, до 2021,5 доллара, цинка — на 2,58%, до 2813,5 доллара за тонну.

Опасения вокруг коронавируса продолжают существенно влиять на настроения рынков. Несмотря на массовое развертывание использования вакцин, новые случаи инфицирования продолжают выявляться по всему миру. Так, власти двух городов в китайской провинции Хэбэй в связи с новой вспышкой коронавируса провели тестирование всего населения на COVID-19 и попросили людей оставаться дома в течение недели.

Кроме того, в Японии две префектуры объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. В стране также заявили об обнаружении новой мутации вируса, отличной от тех, что распространяются в Великобритании и ЮАР.