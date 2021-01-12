Медь коррекционно дорожает на 1%
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник утром заметно увеличивается после снижения в ходе предыдущих трех торговых дней, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.29 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex растёт на 0,98%, до 3,5913 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
По итогам торгов понедельника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца упала на 3,28%, до 7864 долларов, алюминия — на 0,59%, до 2009,5 доллара, цинка — на 1,63%, до 2767,5 доллара за тонну.
Во вторник стоимость меди на бирже Comex перешла к коррекционному росту после того, как по итогам предыдущих трех сессий снижения металл потерял более 3% своей стоимости. Опасения нового ущерба экономической активности в связи с выявлением новых случаев инфицирования коронавирусом в Китае, крупнейшем потребителе этого промышленного металла, подтолкнули инвесторов к продажам.
Рост цен также поддерживается нынешней динамикой на фондовых биржах Китая. Индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite растут на 0,8% и 1% соответственно.
https://1prime.ru/commodities/20210112/832787286.html