МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник утром заметно увеличивается после снижения в ходе предыдущих трех торговых дней, свидетельствуют данные торгов. Доллар растет на повышении доходности гособлигаций США

По состоянию на 8.29 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex растёт на 0,98%, до 3,5913 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов понедельника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца упала на 3,28%, до 7864 долларов, алюминия — на 0,59%, до 2009,5 доллара, цинка — на 1,63%, до 2767,5 доллара за тонну.

Во вторник стоимость меди на бирже Comex перешла к коррекционному росту после того, как по итогам предыдущих трех сессий снижения металл потерял более 3% своей стоимости. Опасения нового ущерба экономической активности в связи с выявлением новых случаев инфицирования коронавирусом в Китае, крупнейшем потребителе этого промышленного металла, подтолкнули инвесторов к продажам.

Рост цен также поддерживается нынешней динамикой на фондовых биржах Китая. Индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite растут на 0,8% и 1% соответственно.