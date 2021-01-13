13 января — Dow Jones. Фьючерсы на золото по итогам торгов во вторник подешевели, растеряв позиции, захваченные в начале достаточно вялой сессии, и продолжив недельный тренд ослабления динамики драгоценных металлов. Золото дешевеет на росте доходности гособлигаций США

Некоторые эксперты присматривают за отметкой 1800 долларов, отмечая, что прорыв ниже этого критического уровня просигнализирует о возможном начале медвежьего тренда.

“Цены на золото находятся в нисходящем тренде уже почти неделю, и если котировки опустятся ниже вчерашнего минимума, они могут нацелиться на 1800 долларов", — отмечает аналитик CMC Markets Дэвид Мадден.

В ходе торгов цены на золото некоторое время росли на ожиданиях более масштабного налогово-бюджетного стимулирования после вступления Джо Байдена на пост президента США 20 января.

В пятницу после того, как число рабочих мест вне сельского хозяйства в США сократилось впервые за восемь месяцев, Байден заявил, что американцам нужно дополнительное стимулирование экономики прямо сейчас. Сокращение числа рабочих мест означает, что пандемия коронавируса по-прежнему оказывает влияние на экономику. В декабре число рабочих мест вне сельского хозяйства США сократилось на 140 000, согласно данным Министерства труда страны.

Участники рынка также наблюдают за действиями конгресса США, нижняя палата которого намерена объявить импичмент президенту Дональду Трампу за подстрекательство участников митинга в свою поддержку к штурму Капитолия на прошлой неделе.

Между тем устойчивый рост доходности казначейских облигаций, также являющихся активом-убежищем, может привести к снижению спроса на золото. Доходность 10-летних казначейских облигаций в ходе торгов во вторник поднималась до максимума 1,186%, а затем снизилась до 1,15%.

Февральские фьючерсы на золото по итогам торгов во вторник подешевели на 6,60 доллара (0,4%) до 1844,20 доллара за унцию после роста на 0,8% по итогам сессии понедельника.

Мартовские контракты на серебро выросли в цене на 15,1 цента (0,5%) до 25,435 доллара за унцию после роста на 2,6% на предыдущей сессии.

Мартовские фьючерсы на медь выросли на 4,1 цента (1,2%) до 3,6055 доллара за фунт.

Апрельские фьючерсы на платину подорожали на 23,20 доллара (2,2%) до 1067,80 доллара за унцию, а мартовские фьючерсы на палладий подешевели на 2,60 доллара (0,1%) до 2376,20 доллара за унцию.

— Автор Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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