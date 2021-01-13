МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Цена на золото поднимается в среду утром, удешевление доллара к основным мировым валютам поддерживает котировки металла, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет на снижении доходности гособлигаций США

По состоянию на 8.05 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex рос на 0,85%, или на 15,7 доллара — до 1859,9 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов показатель слабо снижался. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,79% — до 25,637 доллара за унцию.

Американская валюта в ходе торгов дешевеет, что является позитивным фактором для золота. Слабый доллар делает металл доступнее для владеющих другой валютой инвесторов.

Ожидания по экономике США также остаются во внимании трейдеров, так как меры по стимулированию отражаются на прогнозах по доллару, от которого зависит стоимость золота. Ранее избранный президент США Джо Байден сообщил, что его пакет экономической помощи будет исчисляться "триллионами долларов".

"Стимулирование от Байдена должно повысить инфляционные ожидания, и это должно быть хорошо для золота в краткосрочной перспективе", — сказал агентству Рейтер аналитик IG Market Кайл Родда (Kyle Rodda). При этом ситуация будет зависеть и от гибкости Федрезерва, поддерживающего ставки низкими в долгосрочной перспективе, отметил эксперт.

Рынки также ожидают позднее в ходе торгов статистику по инфляции США. Это один из важнейших экономических показателей для Федеральной резервной системы (ФРС) США при принятия решения по монетарной политике. Как прогнозируют эксперты, годовая инфляция в США в декабре составила 1,3% против 1,2% месяцем ранее.