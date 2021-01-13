МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду снижается следом за пессимизмом на биржах крупнейшего потребителя этого металла — Китая, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР торгуются разнонаправленно на неопределенности с COVID

По состоянию на 8.40 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,36%, до 3,631 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов вторника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,42%, до 7975,5 доллара, алюминия — на 0,5%, до 2019,5 доллара, цинка — на 0,38%, до 2778 долларов за тонну.

В среду пессимизм на рынке меди обусловлен снижением на биржах Китая. Индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite опускаются на 0,2% и 0,9% соответственно.

Опасения вокруг распространения коронавируса давят на настроения рынков, поскольку рост случаев заражения и следующие за этим локдауны снова грозят подорвать спрос. Китай за минувшие сутки выявил 115 случаев коронавируса и 38 бессимптомных носителей, днем ранее показатель составлял 55 и 81, а в понедельник — 103 и 76 соответственно.

Кроме того, накануне стоимость меди на бирже Comex выросла более чем на 1%, в свете чего в среду инвесторы предпочитают немного зафиксировать прибыль.