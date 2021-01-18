МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром снижается на фоне роста курса доллара, свидетельствуют данные торгов. Нефть дешевеет на опасениях вокруг спроса и предложения

По состоянию на 8.20 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,11%, или на 2 доллара — до 1827,9 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дорожал на 0,27% — до 24,925 доллара за унцию.

Удорожание доллара остается ключевым фактором для снижения стоимости золота. За прошедшую неделю индекс доллара вырос на 0,8% и достиг отметки 90,8 пункта. Более дорогой доллар негативно отражается на стоимости золота, делая его менее доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.

В то же время немного сдерживает снижение цен на золото статистика по коронавирусу. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 95 миллионов, за все время пандемии скончалось более двух миллионов человек.

"Наш прогноз по рынку (золота — ред.) в долгосрочной перспективе остается позитивным, поскольку ожидается, что доллар останется структурно слабым в долгосрочной перспективе", — цитирует агентство Рейтер мнение аналитиков Phillip Futures.