МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник растет на экономических данных Китая, свидетельствуют данные торгов. Золото дешевеет на укреплении доллара

По состоянию на 8.37 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,57% — до 3,6208 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,24%, до 7949 долларов, алюминия — на 0,72%, до 1991 долларов, цинка — на 2,1%, до 2699 долларов за тонну.

В понедельник инвесторы обратили внимание на макроэкономическую статистику из Китая, крупнейшего потребителя меди в мире. ВВП Китая в четвертом квартале 2020 года вырос на 6,5% в годовом выражении, что оказалось лучше прогнозов аналитиков, ожидавших роста на 6,1%.

Кроме того, промпроизводство в стране в декабре выросло на 7,3% в годовом выражении после роста на 7% в ноябре. Аналитики ждали роста лишь на 6,9%.