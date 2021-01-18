МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник растет на экономических данных Китая, свидетельствуют данные торгов.

!Золотые слитки

Золото дешевеет на укреплении доллара

По состоянию на 8.37 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,57% — до 3,6208 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,24%, до 7949 долларов, алюминия — на 0,72%, до 1991 долларов, цинка — на 2,1%, до 2699 долларов за тонну.

В понедельник инвесторы обратили внимание на макроэкономическую статистику из Китая, крупнейшего потребителя меди в мире. ВВП Китая в четвертом квартале 2020 года вырос на 6,5% в годовом выражении, что оказалось лучше прогнозов аналитиков, ожидавших роста на 6,1%.

Кроме того, промпроизводство в стране в декабре выросло на 7,3% в годовом выражении после роста на 7% в ноябре. Аналитики ждали роста лишь на 6,9%.