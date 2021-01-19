МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром растет на фоне снижения курса доллара после достижения максимума за месяц, свидетельствуют данные торгов. Доллар дорожает к иене и дешевеет к евро на усилении аппетита к риску

По состоянию на 8.08 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,46%, или на 8,35 доллара — до 1838,25 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дорожал на 1,56% — до 25,253 доллара за унцию.

Котировки золота остаются чувствительными к динамике доллара в связи с отсутствием значительных факторов, которые смогли бы повлиять на спрос на металл. Индекс доллара во вторник снижается после достижения максимума с 21 декабре днем ранее. Более дешевый доллар поддерживает котировки золота, которое в таком случае становится дешевле для держателей иностранной валюты.

"Ключевым фактором, по-видимому, является американская валюта. Движение доллара было лучшим предсказателем движений на рынке золота в последние дни", — приводит агентство Рейтер мнение старшего стратега CMC Markets Майкла МакКарти (Michael McCarthy).

Кроме того, инвесторы ожидают стимулирования американской экономики. Ранее избранный президент США Джо Байден представил план по финансовой поддержке экономики страны на 1,9 триллиона долларов, план был одобрен демократами в конгрессе. Большая сумма пакета стимулирования рождает риск роста инфляции, что положительно скажется на стоимости золота.