МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник утром колеблется между ростом и снижением на неопределенности вокруг перспектив мировой экономики, свидетельствуют данные торгов. Цена на золото растет на ослаблении доллара

По состоянию на 8.40 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,1% — до 3,6098 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Минутами ранее показатель рос.

По итогам торгов понедельника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,28%, до 7971,5 доллара, алюминия — снизилась на 0,95%, до 1972 долларов, цинка — опустилась на 0,61%, до 2682,5 доллара за тонну.

Во вторник участники рынка продолжают оценивать перспективы восстановления экономики, пострадавшей от распространения коронавируса. В частности, макроэкономическая статистика крупнейшего потребителя меди, Китая, опубликованная накануне, оказала поддержку покупателям. ВВП Китая в прошлом квартале вырос на 6,5% в годовом выражении, что оказалось выше ожиданий аналитиков.

Однако продолжающийся рост случаев заражения COVID-19 в мире оказывает давление на цены. Китай за минувшие сутки выявил 118 случаев коронавируса. Как сообщает агентство Рейтер, это уже семь день подряд, когда в стране фиксируют более 100 случаев.