Цена меди колеблется на макроэкономической неопределенности
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник утром колеблется между ростом и снижением на неопределенности вокруг перспектив мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.40 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,1% — до 3,6098 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Минутами ранее показатель рос.
По итогам торгов понедельника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,28%, до 7971,5 доллара, алюминия — снизилась на 0,95%, до 1972 долларов, цинка — опустилась на 0,61%, до 2682,5 доллара за тонну.
Во вторник участники рынка продолжают оценивать перспективы восстановления экономики, пострадавшей от распространения коронавируса. В частности, макроэкономическая статистика крупнейшего потребителя меди, Китая, опубликованная накануне, оказала поддержку покупателям. ВВП Китая в прошлом квартале вырос на 6,5% в годовом выражении, что оказалось выше ожиданий аналитиков.
Однако продолжающийся рост случаев заражения COVID-19 в мире оказывает давление на цены. Китай за минувшие сутки выявил 118 случаев коронавируса. Как сообщает агентство Рейтер, это уже семь день подряд, когда в стране фиксируют более 100 случаев.
https://1prime.ru/commodities/20210119/832836482.html