МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Медь в четверг утром дорожает по мере ослабления курса доллара, инвесторы также обратили внимание на рост на азиатских биржах, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет на уходе инвесторов в рисковые активы

По состоянию на 8.22 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,47% — до 3,6627 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов среды на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,14%, до 8044,5 доллара, алюминия — на 0,84%, до 1980,5 доллара, цинка — на 1,56%, до 2728 долларов за тонну.

Рост цен на медь обусловлен подъемом на биржах Азии, особенно китайских, — страна является крупнейшим потребителем меди в мире. Фондовые рынки Китая растут на 1,4-1,7%.

Росту котировок меди как рискового актива способствует и общий оптимизм на мировых рынках, вызванный ожиданиями дальнейшего стимулирования экономики США, одной из крупнейших в мире.

Президент США Джо Байден, официально вступивший в должность 20 января, ранее предлагал пакет стимулирования на 1,9 триллиона долларов. Проект был поддержан лидерами демократов в конгрессе. Кроме того, кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен во вторник заявила, что будет работать над вторым пакетом поддержки американской экономики.

Ослабление курса доллара также продолжает оказывать поддержку цене на медь, делая металл более доступным для инвесторов, владеющих другой валютой. Индекс доллара к корзине валют снижается на 0,19%, до 90,31 пункта.