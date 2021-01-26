26 января — Dow Jones. Фьючерсы на золото в понедельник закрылись с понижением по итогам уже третьей сессии подряд на фоне снижения доходности гособлигаций США и усиления доллара в преддверии очередного заседания Федеральной резервной системы. Акции, золото и корпоративные бонды: из чего сейчас собрать портфель

Ранее в течение дня котировки драгоценного металла росли, поскольку "инвесторы ожидают, что ФРС США в очередной раз подтвердит свою приверженность мягкой денежно-кредитной политике, тогда как появление вакцин от Covid и новости о локдаунах улучшают перспективы наращивания мер налогово-бюджетного и денежно-кредитного стимулирования по всему миру", заявил Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик Oanda.

В ожидании двухдневного заседания ФРС, которое завершится в среду, "цены на золото должны закрепиться в диапазоне 1850-1900 долларов (за тройскую унцию)", сообщил он.

Перспективы золота по-прежнему позитивны по большей части из-за того, что председатель ФРС Джером Пауэлл и кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен намерены продолжать осуществления масштабных мер стимулирования, сказал Мойя. "Переговоры по пакету мер налогово-бюджетной поддержки в следующие две недели будут играть критическую роль в краткосрочных перспективах цен на золото", — добавил он.

Февральские фьючерсы на золото закрылись с понижением примерно на 0,1%, по 1855,20 доллара за унцию, восстановившись с минимума сессии 1846,20 доллара за унцию. По итогам предыдущей недели контракты прибавили в цене 1,4%.

Мартовские фьючерсы на серебро упали в цене на 0,3%, до 25,484 доллара за унцию. За прошлую неделю этот металл вырос в цене на 2,8%.

Доллар в понедельник отметился ростом в связи со "стабильным потоком негативных новостей из Европы, которые привели к резкому ослаблению евро", отметил Мойя. Индекс доллара ICE на момент написания статьи демонстрировал прирост на 0,1%, до 90,36, ранее достигнув максимума на уровне 90,519.

"Доллар получил поддержку в связи со стремлением инвесторов на рынке акций и облигаций избегать риска", ввиду чего деноминированные в долларах золото и серебро упали в цене, сообщил Фавад Разакзада, рыночный аналитик ThinkMarkets.

Тем не менее, падение доходности гособлигаций США "несколько ослабило понижательное давление на котировки золота, которые в последние несколько месяцев не могли определиться с направлением", заявил он. Цены на золото могут в скором времени перейти к восстановлению, добавил эксперт.

Динамика доходности гособлигаций реагирует на признаки неустойчивости экономической ситуации в Европе в условиях пандемии коронавируса. Все чаще идут разговоры о второй волне рецессии в еврозоне на фоне опасений относительно продления локдаунов с целью замедлить распространение COVID-19.

Снижение доходности гособлигаций может оказать поддержку котировкам золота, поскольку этот металл не приносит купонного дохода.

Кроме того, трейдеры ждут отчета по ВВП США, который выйдет в четверг и позволит судить о состоянии американской экономики.

"На этой неделе волатильность на рынке золота, вероятно, возрастет, и сильнее всего на цены могут повлиять данные по ВВП", — отметил Наим Аслам, старший рыночный аналитик AvaTrade.

Инвесторы также ожидают новостей о перспективах принятия предложенного президентом США Джо Байденом пакета стимулирующих мер размером в 1,9 трлн долларов, а также дальнейшей информации о программах ФРС по поддержанию ликвидности финансовых рынков.

Тем временем мартовские фьючерсы на медь на COMEX подорожали на 0,1%, до 3,6295 доллара за фунт. Апрельские фьючерсы на платину упали на 0,6%, до 1104,70 доллара за унцию, а мартовские фьючерсы на палладий опустились на 0,8%, до 2346,90 доллара за унцию.

По мнению аналитиков Sevens Report Research, восходящий тренд для котировок драгоценных и промышленных металлов в 2021 году будет продолжаться, пока остается в силе долгосрочный нисходящий тренд по доллару, а также сохраняются без изменений инфляционные ожидания и текущие прогнозы по темпам экономического роста.

— Авторы Myra P. Saefong, Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ