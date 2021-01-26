МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Цена на медь во вторник снижается, неопределенность по поводу стимулирования экономики США сдерживает оптимизм трейдеров по восстановлению экономики и спросу, свидетельствуют данные торгов. Цена на золото стабильна в ожидании стимулирования экономики США

По состоянию на 8.13 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,66% — до 3,607 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов понедельника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,36%, до 7969 долларов, алюминия — выросла на 0,88%, до 2012 долларов, цинка — сократилась на 0,35%, до 2705,5 доллара за тонну.

Неопределенность относительно перспектив восстановления экономики сохраняется, в связи с чем инвесторы не испытывают уверенности по поводу спроса на медь. Рынки продолжают следить за планами США по новому пакету поддержки экономики.

Ранее новый президент США Джо Байден предлагал пакет стимулирования объемом в 1,9 триллиона долларов, проект получил поддержку лидеров демократов в конгрессе. Однако инвесторы опасаются проблем с принятием пакета или значительного уменьшения его суммы в связи с отсутствием поддержки республиканцев в сенате.

Несколько сдерживает стоимость меди и укрепление доллара. Днем ранее индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднялся на 0,2%, во вторник показатель продолжает слабый рост. Инвесторы ожидают в среду решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по монетарной политике, что может повлиять на доллар, к которому чувствительна медь. Более дорогой доллар сдерживает спрос на металл, который тогда становится дороже при покупке в другой валюте.