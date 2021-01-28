МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг не показывает единой динамики: укрепление доллара сдерживает спрос на металл, кроме того, риски из Китая, который является крупнейшим потребителем меди в мире, создают опасения по спросу, свидетельствуют данные торгов. Доллар дорожает к мировым валютам после заседания ФРС США

По состоянию на 8.10 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,06% — до 3,549 доллара за фунт (около 0,45 килограмма), минутами ранее показатель, напротив, снижался.

По итогам торгов среды на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца упала на 2,29%, до 7825 долларов, алюминия — на 1,39%, до 1992 долларов, цинка — на 2,75%, до 2583,5 доллара за тонну.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,1%, в среду показатель вырос на 0,5%. Более дорогой доллар сдерживает спрос на сырьевые товары, в том числе и медь, которые в этом случае становятся менее доступными при их покупке в другой валюте.

Риски вокруг КНР также сказываются на стоимости меди. Через две недели в Китае начинаются длинные выходные, связанные с празднованием Нового года по лунному календарю. Рынки опасаются, что в стране могут ужесточить карантинные ограничения, что может сдержать восстановление экономики и повлиять на спрос.